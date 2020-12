Je vydieraný minister vnútra Mikulec?

Otvorený list zo Zemplína ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Žiadame ho na odpovedanie troch otázok a definitívne stanovisko ku riešeniu situácie s mafiou na východnom Slovensku.

Volám sa Radovan Geci, som mestským poslancom Michaloviec a veľmi citlivo vnímam už neznesiteľnú situáciu okolo ukrajinskej hranici a mafii ktorá ovláda business na celom Zemplíne. Systém napojený a ovládajúci všetky riadiace kľúčové funkcie v regióne.

Unikajú nám desiatky miliónov na spotrebných daniach, clách a DPH, pretože cez hranicu denne prechádzajú čierne kamióny vo Vyšnom Nemeckom a vlakové súpravy cez Maťovce a Čiernu nad Tisou. Za dlhé 12 ročné obdobie došlo na colnom úrade a daňovom úrade aj pod velením p. Bilecovej k dokonalému nastaveniu procesov s politickým krytím na najvyšších miestach. To politické a policajné krytie stoji aj dnes nemalé peniaze.

p. Minister odpovedzte mi na tieto 3 kľúčové otázky ...

1. Kde pracuje Anna Vaľková(Bilecová)? Zašili ste ju na odbor špeciálnych operatívnych činností alebo ju kryjete v inom utajení stále pod Vašim velením?

2. Čo ste robil tesne pred voľbami na chate Anny Bilecovej na Zemplínskej Šírave a následne na chate na Sobranecku, kú akým rokovaniam s ňou došlo?

3. Vydiera Vás Anna Vaľková(Bilecová)? ktorá je údajne vyšetrovaná pre neoprávnené vrátky DPH? alebo vydiera Vás skupina blízkej jej osobe zapletená do organizovaného zločinu?

Ak budeme mať na ne odpovede, zistíme, prečo ani po tak dlhej dobe nedochádza k výmene riadiacich pracovníkov na Zemplíne, či už v policajnom zbore, alebo na Colnom úrade, alebo na hranici s UA. Ten signál o ktorom hovoril v televíznej diskusii p. Boka ste p. minister do dnes nedal.

Vyzývate nás občanov žijúcich v regióne aby sme suplovali orgány činné v trestnom konaní? To vážne? My máme zháňať dôkazy? My máme pracovať za políciu a stretávať sa s organizovaným zločinom a ohrozovať zdravie svoje a svojich rodín? My máme suplovať prácu prokuratúry? To nemyslíte Vážne, potom Vás nepotrebujeme. My môžeme akurát upozorňovať a sťažovať sa a to Zemplínčania robia skoro denne. No nikto to nerieši, Vy už tobôž nie. Okresná a obvodná polícia zametá všetky kauzy pod koberec. Podľa desiatok očitých svedkov je veľké podozrenie, že práve aj ona participuje na krytí zločinu na hranici a obchode s drogami a vy chcete aby sme práve tejto polícii niečo hlásili?

Chcete aby sme my riešili problémy na finančnej správe a colnom úrade, kde denno-denne dochádza k podvodom s papiermi sprevádzajúcimi kamiónovú dopravu? S imaginárnymi faktúrami, vozením cukru, orieškov pistácií cez hranicu?

Celé mesto Michalovce je zamorené drogami. 14 ročné Michalovské dieťa v meste si vie kúpiť a zohnať drogy, no Vy to s armádou 30.000 policajtov nedokážete.

V našom regióne pôsobí nespočetné množstvo občianskych aktivistov, ktorí Vám pomôžu zdokumentovať komplexnosť zločinu celého regiónu. Ale to by ste musel Vy osobne najprv mať záujem.

P. Minister už sa naštartujte a rozhodnite sa! Sú len dve možnosti. Buď pracujete pre ľudí, slovenský národ, alebo pre mafiu. Nič medzi tým neexistuje. Sme pripravený s Vami diskutovať a hľadať riešenia, ako sa raz a navždy zbaviť mafie v našom regióne aj napriek tomu, že nás dávate protizákonne sledovať tajnými službami. Je to na Vás.