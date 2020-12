Skládka v Michalovciach sa uzavrela, občania doplácajú za neriešenie situácie

144€ ročne si od nového roku zaplatí 4 členná rodina poplatok za komunálny odpad v Michalovciach. 24% zvýšenie na pondelkovom zastupiteľstve prijalo vedenie mesta s podporou celého poslaneckého klubu Smer/SNS.

Od nového roka si Michalovčania priplatia za osobu o 7€ naviac za odnos komunálneho odpadu. Po novom to vychádza na osobu 36€ namiesto pôvodných 29€ a na 4 člennú rodinu poplatok 144€ ročne.

Alarmujúcim faktom je definitívne uzavretie skládky Michalovce. Žiaden odpad naň už nevyveziete. Obe kazety sú naplnené. Celá situácia sa rieši núdzovým prijatým opatrením, a to vozením odpadu súkromnou spoločnosťou na súkromnú skládku do 38km vzdialeného Sírnika v okrese Trebišov. Práve to je príčina tak drastického zvýšenia poplatku. Poslanecký klub Nové Michalovce ostro kritizoval tieto kroky.

Tento stav je zapríčinený dlhodobým neriešením problému vedením mesta a odkladanie riešenia na poslednú chvíľu. Poslanci mesta dlhodobo upozorňujú primátora, aby sa zaoberal problémom, ako mesto bude v budúcnosti nakladať s odpadom, no zjavne slabé manažérske schopnosti, neznalosť technológií, zlého vedenia na technických službách a podcenenie problému zapríčinilo, že problém zaplatia občania z vlastných peňaženiek.

Pri hrubom prepočte 37.000 obyvateľov a navýšení 7€ vychádza ročné manko z rozpočtu mesta neuveriteľných 260.000€.

Kto je zodpovedný za tento stav a kto príjme a vyvodí osobnú zodpovednosť za to, že v Michalovciach nemáme funkčnú skládku? Ako je možné vôbec dostať 14. najväčšie mesto v rámci Slovenska do takejto situácie. Prečo zotrváva riaditeľ technických služieb aj po tomto zlyhaní na svojom mieste a prečo ho primátor Zahorčák kryje? Prečo nikto nezosobní toto vzniknuté manko.

Najväčším problémom prečo sa skládka uzavrela je slabé separovanie odpadu občanmi ale aj samotným mestom. Občania majú možnosť cez kontajnery ENVIPAC ako tak separovať odpad, ale mesto cez technické služby neseparuje do dnešného dňa vôbec. Každé jedno „smetiarske“ auto s odpadom smeruje bez akejkoľvek zastávky priamo na skládku. Žiadna medzi-zastávka na dotriedenie sa nekoná, alebo vývoz na špecializovanú linku dotrieďovania odpadu. Takúto linku do dnešného dňa nevlastníme.

Ja osobne som na tento problém upozorňoval už v lete 2019, keď pri osobnej obhliadke skládky s poslankyňou NRSR p. Zemanovou (SaS) som prišiel na alarmujúci poznatok a zistil, že viac než 50% odpadu tam nemá čo robiť.

Ďalším problémom je spôsob, akým chce mesto nakúpiť pozemky na vybudovanie ďalšej tretej kazety, ktorá na nejaký čas vyrieši problémy uskladňovania. Na zastupiteľstve už po niekoľký krát schvaľujeme pôžičku na nákup pozemkov od súkromných fyzických osôb za neuveriteľnú cenu 6,50€/m2 namiesto toho, aby sme rokovali so Slovenským pozemkovým fondom a pozemky získali zámenou, darovaním, alebo nákupom podľa cenového predpisu ornej pôdy podľa bonity v našom regióne a to 0,50€/m2.

Úspora by predstavovala neuveriteľných 300.000€. Je to zámer tieto peniaze odovzdať súkromným osobám? Majitelia pozemkov figurujú vo viacerých známych spoločnostiach CASSOVIAINVEST, MEDICALGROUP, AGROZEMP v minulosti zhodou okolností sídliacej v tej istej budove ako kancelária známej smeráčky p. Roškovej. Firmy blízke Paškovcom, Trebuľovcom a Rašimu.

Na záver prikladám porovnanie poplatkov v okolitých mestách alebo veľkosťou podobných nášmu mestu a ročnú úsporu pri 4 člennej rodine oproti Michalovciam.

Volám sa Radovan Geci,

som poslancom mestského zastupiteľstva v Michalovciach, okresný predseda SaS a zakladajúci člen OZ Nové Michalovce.

