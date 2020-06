Župan Trnka potvrdil pochybnú nomináciu na Zemplíne

My všetci obyčajní ľudia z regiónov a hlavne Zemplína sme čakali na vytúženú reálnu zmenu, na to, že okres po voľbách povedie ako predĺžená ruka vlády človek, nový prednosta Okresného úradu.

Prednosta, ktorý bude symbolom a zároveň zárukou so skoncovaním korupcie, klientelizmom, rodinkárstvom a mafiou prepojenou k politickým špičkám. Teraz, kedy máme jedinečnú príležitosť k zmene nám reálne hrozí, že karavána bude pokračovať ďalej. Doterajšiu politickú nomináciu strany Smer p. Cibereovú má na poste prednostu vystriedať p. Demko, v minulosti aj súčasnosti označovaný za blízkeho človeka okresného predsedu Smeru v Michalovciach p. Ďurovčíka. Túto nomináciu navrhol aktuálny poslanec NRSR za OĽANO p. Potocký. Čo ho k tomu viedlo, aby sa takto rozhodol ostane záhadou, pretože takúto zmenu od neho Michalovčania rozhodne nečakali.

Všetci dobre vieme, že situácia na Zemplíne je katastrofálna. Situácia je vážna z ohľadom na to, ako sa doterajší oligarchovia a politici ukrutne snažia dosiahnuť, aby k žiadnej zmene nedošlo. Ich tlak pre dosadzovanie svojich ľudí na dôležité vládne organizácie ako KUFS, SPF, PPA, polícia, inšpekcia, prokuratúra, colnica každým dňom rastie. Nedokázateľné podvody s DPH, rozkrádaním colnice na každej úrovni, nejasnostiach pri prevodoch pozemkov na Michalovskom katastri a najväčší environmentálny zločin s PCB a Chemkom Strážske len dokazujú, čo všetko stojí pred prednostom a čo všetko ho bude atakovať v budúcnosti.

Od prednostu očakávame ten najsilnejší charakter, kde pri každom jednom probléme ho okamžite vyrieši, postaví sa vždy za potreby ľudí, obyvateľov a nie za potreby jednotlivcov, či potreby politických strán pre mocenské boje. Stane sa kľúčovou osobou, ktorá buď bude pracovať transparentne a neúplatne, alebo podľahne tlaku záujmovým skupinám.

Robí poslanec p. Potocký z premiéra Matoviča hlupáka? Keďže mu do úradov posiela ľudí ako p. Bilecová a nečinne sa prizerá? Podľa slov premiéra, je za každú nomináciu prednostu zodpovedný minister vnútra Roman Mikulec. Má byť p. Demko bývalý riaditeľ Michalovského múzea tým garantom silného charakteru? Mám veľké obavy, že nie. Jeho blízkosť k strane Smer ho hneď v úvode diskvalifikuje, jeho doterajšie zahmlievanie problémov pri správe majetku Košického samosprávneho kraja tomu taktiež nedopomáhajú.

Je tlak záujmových skupín na poslanca p. Potockého tak veľký, že už nereaguje ani na indície svojho župana?

Vyjadrenie župana Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku pre Michalovské Noviny na pochybenia p. Demka pri správe majetku KSK:

„Bývalý riaditeľ, pán Demko, viedol Zemplínske múzeum v období, ktoré sa spája aj s jeho kontroverznou opravou. Ide o rekonštrukciu, ktorá sa oproti pôvodnému plánu predĺžila a pre ktorú musel Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea vracať eurofondy. Dôvodom boli najmä vážne pochybenia v projektovej dokumentácii. Okrem toho ďalším pochybením bolo porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a stavebného zákona v súvislosti so zmluvou na prenájom priestorov súkromnej firme. Múzeu, a teda aj kraju, vznikla takýmto konaním ďalšia finančná škoda. Navyše dnes tento nájomca odmieta vypratať priestory a vecou sa zaoberá súd. Obidve vážne pochybenia sa stali v čase, keď múzeum viedol pán Demko. Ako štatutár bol teda priamo zodpovedný za uzatvárané zmluvy a chod múzea. V prípade takýchto pochybení je na mieste vyvodiť osobnú zodpovednosť. V prípade, ak by sa nevzdal funkcie, pravdepodobne by túto otázku riešil zriaďovateľ.“

K finančným škodám ohľadom pochybného prenájmu tiež dodal: „Finančná kontrola v roku 2018 zistila porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a stavebného zákona tým, že múzeum nezverejnilo dohody o započítaní pohľadávok, čo malo za následok, že tieto dohody nevznikli. V prípade týchto pochybení nesie zodpovednosť štatutárny zástupca, ktorý vedie organizáciu. K porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov došlo za pôsobenia pána Demka, ktorý je ako štatutár teda priamo zodpovedný za tieto pochybenia.“

Prečo poslanec Potocký s ministrom Mikulcom svojim postojom ignorujú vôľu obyčajných ľudí a nechcú tak vytúženú zmenu na Zemplíne?