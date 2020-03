Regióny sa nám vyľudňujú pre dve základné problémy. Málo kvalitnej práce (nízko platenej) a nekvalitné zhoršujúce sa životné prostredie, čiže špinavé ulice a verejný priestor.

Vedenie mesta Michalovce ani len netuší, že žijeme v konkurenčnom prostredí. A obyvateľ si vyberá ten lepší produkt, čiže lepšie mesto s lepšou prácou a lepším prostredím. Ročne mesto opustí 700 obyvateľov (čo je hodnota skoro 2% obyvateľstva) za lepším životom. V tomto článku nebudem rozoberať problém práce ale životného prostredia.

Mesto Michalovce stráca tvár. Zaspalo v dobe. Komunisti územne plánovali, stavali široké cesty, sídliská, projektovali rozmiestnenie osadenia budov, nákupných centier a dnes? Územne plánujeme tak, že si dáme vypracovať jeden jediný výkres dodávateľskou firmou a je vybavené.

Michalovce nutne potrebujú ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA.

Vysvetlím prečo:

1. Územné plánovanie v Michalovciach prakticky neexistuje. Aj keď primátor tvrdí že áno. Ako zástupca komisie pre územné plánovanie a jeho aktívny člen o tom viem veľa. Mesto Michalovce nemá spracovanú žiadnu štúdiu ani plán akým smerom sa má mesto uberať, ako sa má vyvíjať kvalita životného prostredia. Má vypracovanú jedinú vec a to je mapa s farebnými oblasťami, to je extrémne málo, nič nehovoriace. Žiadne animácie, 3D animácie, priestorové rezy, rezy ulice, spôsoby výstavby a opravy ulíc, projekty systému parkovania. Ani projekty na obnovu zelene, výstavbu oddychových zón, mestských parkov.

2. Nemáme GENEREL DOPRAVY, ktorý by riešil dopravnú situáciu a koridory v meste, nemáme urbanistu, ktorý by riešil rozmiestnenie jednotlivých stavieb alebo mestské zóny s ohľadom na prístupové cesty. Nové bytové oblasti napr. pri nemocnici na Stráňanoch nemajú riešené prístupové cesty, križovatky kolabujú, odbočovacie pruhy sa neplánujú, svetelné signalizačné zariadenia na križovatkách sú prehistorické až hanba. Žiadne zelené vlny, žiadna inteligencia, žiadne prepojenie medzi sebou do uceleného systému. Žiaden centrálny riadiaci panel.

3. Každý si stavia čo chce, s vlastným architektonickým návrhom. Páči sa Vám krikľavo ružová budova v centre? tak ju budete mať. Páči sa Vám gýčová budova v tvare červeného srdca tak si ju postavíte, pretože žiaden zákon to nezakazuje.

4. Stavby pre mesto sa stavajú bez uceleného konceptu, vidieť to na lávke cez Laborec, je vytrhnutá z konceptu mesta, vidieť to na cyklotrasách, ktoré sa vlastne ani za ne nedajú považovať. Z opravy chodníka na Močarianskej nám zlosť, takto zdevastovať ulicu a minúť peniaze z rozpočtu. To najhoršie je, ak sa stavby stavajú na základe osobitných výberových konaní, čo architekt to iný pohľad na svet. A mesto to ako zlepenec pozliepa.

5. Primátor zavádza, ak tvrdí, že dáva priestor verejnosti na zapájanie sa do verejného posudzovania. Niekoľko krát som mu dával žiadosť na zaradenie do rôznych skupín pre posudzovanie projektov, zatiaľ so 100% úspešnosťou ma nikde nezaradil. Ako sa verejnosť mohla vyjadriť ku lávke cez Laborec? ako ku cyklotrasám? ako ku plánovanej plavárni? všetko sa rozhoduje za zatvorenými dverami s vopred vybranými dodávateľmi projektu a vopred vybranými dodávateľmi zhotovenia projektu. Zaznamenali ste v meste nejakú verejnú konferenciu s predstavením vizualizácií a možnosťou sa vyjadrovať? alebo niečo zmeniť.

6. Na záver to najdôležitejšie, mocenský vplyv!

Primátor nechce Architekta, pretože takýto úrad by musel dostať vyššie právomoci ako má sám primátor. Stratil by moc dosadzovať do projektov svojich ľudí, a mať nad všetkými stavbami dohľad. Rozdáva prácu svojim projektantom za peniaze z mestského rozpočtu, rozdáva prácu spriateleným stavebným firmám. Takto by sa musel UHA podriaďovať.

Mesto Michalovce milujem!

Trhá mi srdce, keď vidím, akým spôsobom devastujeme rozhodnutia a celkové smerovanie. Ľudia pre zlé životné prostredie nám utekajú z mesta, pretože nestačíme v konkurencii s inými mestami ponúkať kvalitné verejné prostredie pre pohodový život. Mesto od 90 rokov spí ako Šípková Ruženka, úž len nájsť odvahu ju zobudiť a naštartovať progres mesta. My na to máme! Sme srdcom a centrom Zemplína!

Radovan Geci

mestský poslanec

občiansky aktivista za Nové Michalovce